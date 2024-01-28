На Кубани при столкновении автобуса с грузовиком погибли пять человек

Еще шестеро пострадали

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 03:02 [мск] 28 января от оперативного дежурного ЕДДС МО Павловский район поступило сообщение о том, что в районе станицы Новоулешковской, на 15-м км трассы Р-217, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщением Москва - Нальчик и грузового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них 5 человек погибли", - говорится в сообщении.