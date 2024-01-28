В Челябинской области при пожаре на базе отдыха пострадали четыре человека

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Четыре человека, включая ребенка, получили ожоги при пожаре в гостевом домике на базе отдыха "Казгалы" в Челябинской области, который произошел ночью. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Сегодня ночью огнеборцы ликвидировали пожар в гостевом деревянном домике на базе "Казгалы" в Кыштымском городском округе. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе девочка 2013 года рождения", - сказали в пресс-центре.

Там добавили, что с ожогами различной степени тяжести все пострадавшие направлены в медицинское учреждение.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.