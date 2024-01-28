В Ростове-на-Дону в аварийном доме обрушился подъезд

По данным губернатора Василия Голубева, никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Подъезд пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, жителей которого эвакуировали накануне в связи с частичным обрушением стены, обрушился полностью.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

По его информации, с утра представители администрации города продолжили работу в пункте временного размещения с эвакуированными гражданами по расселению их в маневренный фонд.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, территория возле дома оцеплена, выставлено заграждение.

Сообщение об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону поступило 27 января 20:00, спасатели эвакуировали 95 человек. Всего в доме зарегистрировано 247 человек. Из аварийного строения эвакуировано 95 жильцов, 26 из них находятся в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам. Дом включен в областную адресную программу в октябре 2023 года. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей.