Кабардино-Балкария оказывает помощь близким погибших и пострадавших в ДТП на Кубани

В аварии погибли пять человек, пострадали шестеро

ТАСС, 28 января. Кабардино-Балкария оказывает содействие близким погибших и пострадавших в ДТП с участием автобуса, который ехал из Москвы в Нальчик и столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщил Глава республики Казбек Коков.

"Тяжелое ДТП произошло сегодня на 15 км трассы Р-217 в районе станицы Новоулешковской Краснодарского края. Искренне соболезную родным погибших. Министерством здравоохранения республики и Минтрансом КБР во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края проводится работа по организации необходимого содействия близким погибших и пострадавшим", - написал Коков в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием пассажирского автобуса "Неоплан" сообщением Москва - Нальчик и грузового автомобиля Hyundai погибли пятеро, пострадали шесть человек.