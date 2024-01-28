Что известно об обрушении пятиэтажки в Ростове-на-Дону

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в центре Ростова-на-Дону. Пострадавших и погибших нет: накануне вечером жильцы были эвакуированы и размещены в соседней школе.
ТАСС собрал основное о случившемся.
Что произошло с домом
- Сообщение о начале обрушения стены трехподъездной пятиэтажки по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону поступило в МЧС вечером 27 января.
- Утром 28 января первый подъезд дома обрушился.
- Дом, построенный в 1963 году, в 2020 году был признан аварийным и подлежащим сносу, сооружение включили в областную программу переселения. Однако переселиться в маневренный фонд его жильцы отказывались.
- В доме 156 жилых помещений, в нем прописаны 247 человек.
Что происходит с жильцами
- Жильцы дома - 95 человек - были эвакуированы. Для них в школе №82 Ворошиловского района города был организован пункт временного размещения (ПВР). Пострадавших и жертв нет.
- Для обогрева эвакуированных выделили два автобуса. В городе действует штормовое предупреждение, идет сильный мокрый снег.
- Ночевать в ПВР остались 26 человек, остальные поехали к родственникам.
- Размещенные в ПВР будут в течение дня переселены в маневренный фонд - в дом 15 по улице Уланской (самая северная часть города).
Как реагируют власти
- Дом отключили от газоснабжения. Территория вокруг сооружения оцеплена, выставлено ограждение.
- На месте работает глава администрации района, представители надзорных органов, дежурят поисково-спасательные группы.
- В районе разрушения введен режим ЧС для ликвидации последствий.
- По факту обрушения проверку проводят региональные прокуратура и СК.
Как будут компенсировать потерю жилья
- Администрация Ростова-на-Дону обещает предоставить жилье тем, кто его потерял. Замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков сообщил, что изучается вопрос выделения денег из регионального бюджета на покупку квартир для собственников.
- Расселению подлежат 155 семей, у 140 - квартиры в собственности, общая оценочная стоимость 169,1 млн рублей. 12 семей согласились продать квартиры городу, получив совокупно 15,4 млн рублей компенсации.