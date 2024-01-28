Что известно об обрушении пятиэтажки в Ростове-на-Дону

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в центре Ростова-на-Дону. Пострадавших и погибших нет: накануне вечером жильцы были эвакуированы и размещены в соседней школе.

ТАСС собрал основное о случившемся.

Что произошло с домом

Сообщение о начале обрушения стены трехподъездной пятиэтажки по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону поступило в МЧС вечером 27 января.

Утром 28 января первый подъезд дома обрушился.

Дом, построенный в 1963 году, в 2020 году был признан аварийным и подлежащим сносу, сооружение включили в областную программу переселения. Однако переселиться в маневренный фонд его жильцы отказывались.

В доме 156 жилых помещений, в нем прописаны 247 человек.

Что происходит с жильцами

Жильцы дома - 95 человек - были эвакуированы. Для них в школе №82 Ворошиловского района города был организован пункт временного размещения (ПВР). Пострадавших и жертв нет.

Для обогрева эвакуированных выделили два автобуса. В городе действует штормовое предупреждение, идет сильный мокрый снег.

Ночевать в ПВР остались 26 человек, остальные поехали к родственникам.

Размещенные в ПВР будут в течение дня переселены в маневренный фонд - в дом 15 по улице Уланской (самая северная часть города).

Как реагируют власти

Дом отключили от газоснабжения. Территория вокруг сооружения оцеплена, выставлено ограждение.

На месте работает глава администрации района, представители надзорных органов, дежурят поисково-спасательные группы.

В районе разрушения введен режим ЧС для ликвидации последствий.

По факту обрушения проверку проводят региональные прокуратура и СК.

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