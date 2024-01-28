Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до девяти

Возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Павловском районе Кубани увеличилось до девяти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Ранее сообщалось о шести пострадавших, а затем, по данным полиции, их число возрастало до восьми.

"Павловским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, в результате которого погибли пять человек и девять пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Нальчик, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В результате погибли два пассажира и водитель автобуса, а также пассажир и водитель грузовика. "Пострадавшие (девять человек, включая двоих несовершеннолетних) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания помощи", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края добавили, что среди погибших в ДТП несовершеннолетних нет. Предварительно установлено, что за рулем автобуса находился 27-летний мужчина. В автобусе находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир.

Ход и результаты проверок, проводимых по факту ДТП, поставлены прокуратурой края на контроль.

ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Москва - Нальчик, произошло в 03:02 [мск] 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м км трассы Р-217. Пять человек, в том числе два пассажира и водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика, погибли.

В новость внесены изменения (11:26 мск) - уточняется информация о числе пострадавших и возбуждении уголовного дела.