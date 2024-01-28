В Волгоградской области при пожаре в жилом доме погибли женщина и ее дочь

Мать погибла на месте, а девочка умерла в больнице

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки и ее матери в результате пожара в квартире жилого дома в Котово Волгоградской области. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Котовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее дочери в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

Женщина 1981 года рождения погибла сразу. Ее дочь 2015 года рождения с ожогами доставили в больницу, несмотря на оказание помощи она умерла. Причина пожара устанавливается.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Котово поступило в субботу в 21:40. В квартире многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 40 кв. м. Ранее в социальных сетях и СМИ сообщалось о погибших в Котово, предположительно, из-за взрыва бытового газа в квартире.