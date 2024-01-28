Аксенов сообщил о задержании всех групп диверсантов, совершавших теракты в Крыму

По словам главы республики, регион достаточно защищен благодаря профессиональным действиям силовых и правоохранительных структур

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Все диверсионные группы, совершавшие террористические акты на территории Республики Крым, задержаны. Об этом в интервью региональной телекомпании "Вести-Крым" сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Поэтому в Крыму ничего, кроме смерти или тюрьмы, диверсантов не ждет", - сказал Аксенов.

По его словам, полуостров достаточно защищен благодаря профессиональным действиям силовых и правоохранительных структур.

"Системно работает правоохранительный блок в координации с исполнительным органами власти. Мы все без исключения знаем свои зоны ответственности в случае любого развития ситуации", - добавил глава региона.