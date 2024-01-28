В Алтайском крае два человека пострадали из-за разрыва газового баллона в доме

По данным МЧС, ЧП могло произойти из-за того, что баллон длительное время находился при низкой температуре, после чего его занесли в дом, и резкая смена температуры вызвала расширение газа

БАРНАУЛ, 28 января. /ТАСС/. Два человека получили травмы из-за разрыва газового баллона в частном доме в Алейске Алтайского края. Предварительно, емкость, которая пропускала газ, занесли с холода в тепло, что привело к происшествию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Алейске в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В доме находились два человека, оба травмированы, доставлены в алейскую больницу. Произошло частичное разрушение строения", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что баллон, занесенный с улицы, пропускал газ. В МЧС предупредили, что если занести емкость с улицы, где баллон длительное время находился при низкой температуре, резкая смена температуры вызовет расширение газа и повысит риск утечки.

Инцидент произошел накануне вечером, однако известно о нем стало только сейчас. Пожара на месте происшествия не было.