В Москве произошел пожар в Театре сатиры

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожар произошел в Московском академическом театре Сатиры в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым. На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона", - сказал собеседник агентства.

Проводится эвакуация посетителей театра, в котором в 12:00 должен был начаться спектакль. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Происходит выход дыма из-под кровли административного здания", - сказали в главке. Площадь пожара составляет 200 кв. м. По данным оперативных служб, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.

Прибывающие на место пожарные испытывают сложности с движением по улице из-за транспорта, на место запрошены наряды ГИБДД для регулировки потока автомобилей.