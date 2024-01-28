В Хабаровском крае отловили тигра, убивавшего собак в селах

Всего были убиты пять собак

ТАСС, 28 января. Инспекторы управления охотничьего хозяйства поймали тигра, который неделю нападал на собак в селах в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Михаила Дегтярева.

"Прошедшая ночь была успешной для инспекторов управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и службы по охране животного мира. В селе Сикачи-Алян Хабаровского района был отловлен очередной "конфликтный" тигр. На это потребовалась целая неделя", - говорится в сообщении.

Зверя обнаружили в районе села Малышево, затем он переместился в сторону национального нанайского села Сикачи-Алян. Там местные жители за четыре дня лишились четырех собак. Потом краснокнижный хищник унес еще одну собаку в селе Чернолесье.

Судьбу тигра определит Росприроднадзор.