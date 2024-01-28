Жителей села под Белгородом эвакуируют из-за найденного неразорвавшегося боеприпаса

По данным оперштаба региона, некоторые выезжают из населенного пункта самостоятельно

ТАСС, 28 января. Жителей нескольких улиц села Стрелецкое под Белгородом эвакуируют на безопасное расстояние для ликвидации найденного неразорвавшегося боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье в региональном оперштабе.

"Принято решение об эвакуации жителей нескольких улиц в Стрелецком, потому что нашли неразорвавшийся боеприпас. Для обеспечения максимальной безопасности предлагаем жителям выехать на не менее чем 500 м от места. Сейчас коллеги вышли на оповещение и подомовой обход", - говорится в сообщении.

Как пояснили в оперштабе, у кого есть возможность - выезжают самостоятельно. "Для всех, кому необходим транспорт, автобус будет ожидать на улице Восточная, в районе дома 28. Для временного пребывания людей готов Дом культуры в Пушкарном", - сообщили в оперштабе.

После того как все жители уедут, взрывотехники Министерства обороны России примут решение о способе утилизации боеприпаса. Охрану имущества до возвращения людей обеспечит тероборона.