Жителей села под Белгородом эвакуируют из-за найденного неразорвавшегося боеприпаса

ТАСС, 28 января. Жителей нескольких улиц села Стрелецкое под Белгородом эвакуируют на безопасное расстояние для ликвидации найденного неразорвавшегося боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье в региональном оперштабе.
"Принято решение об эвакуации жителей нескольких улиц в Стрелецком, потому что нашли неразорвавшийся боеприпас. Для обеспечения максимальной безопасности предлагаем жителям выехать на не менее чем 500 м от места. Сейчас коллеги вышли на оповещение и подомовой обход", - говорится в сообщении.
Как пояснили в оперштабе, у кого есть возможность - выезжают самостоятельно. "Для всех, кому необходим транспорт, автобус будет ожидать на улице Восточная, в районе дома 28. Для временного пребывания людей готов Дом культуры в Пушкарном", - сообщили в оперштабе.
После того как все жители уедут, взрывотехники Министерства обороны России примут решение о способе утилизации боеприпаса. Охрану имущества до возвращения людей обеспечит тероборона.