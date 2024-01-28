В ЛНР в 2023 году изъяли более 600 кг наркотиков

Полицейские установили 450 фигурантов дел о незаконном обороте наркотических средств

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Луганской Народной Республике в 2023 году выявили более 800 наркопреступлений и изъяли более 600 кг запрещенных веществ. Об этом сообщается на портале регионального МВД.

"В Министерстве внутренних дел по Луганской Народной Республике состоялось расширенное оперативное совещание по итогам 2023 года. Органами внутренних дел за год выявлено свыше 800 наркопреступлений, установлено 450 лиц их совершивших. Изъято более 600 кг запрещенных веществ. Примером эффективного взаимодействия следственных органов и оперативных служб стало задержание преступной группы, которая, начиная с 2021 года, используя мессенджер Telegram сбывала наркотические вещества бесконтактным способом. Задержан 21 фигурант, расследуется 32 эпизода, в процессе обысков изъято порядка 5 кг синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2023 году сотрудники МВД оказали более полумиллиона государственных услуг жителям республики. Автопарк регионального МВД пополнили 177 новыми автомобилями, запустили работу нового административного здания экспертно-криминалистического центра, специального полка полиции, началось восстановление шести ведомственных объектов.

В свою очередь, глава МВД по региону Алексей Кампф отметил, что в 2023 году деятельность министерства "осуществлялась с учетом обеспечения максимального уровня реагирования, поддержания режима военного положения, введения и снятия отдельных ограничений". "В этих условиях луганской полицией в рамках предоставленных полномочий осуществлен контроль за соблюдением гражданами ограничений комендантского часа. В тесном контакте с коллегами из Федеральной службы безопасности наращивались усилия по нейтрализации радикальных структур, пресечению экстремистских и террористических проявлений. В центре нашего внимания находились вопросы предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних", - сообщил он.

На совещании Кампф вручил сотрудникам регионального МВД ведомственные награды: "За доблесть в службе", "За заслуги в службе в особых условиях", "За отличие в службе в особых условиях", "За боевое содружество", медаль МВД РФ И. Д. Путилина, а также нагрудные знаки МВД РФ, почетные грамоты и благодарности.