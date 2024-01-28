Здание горит на площади 250 кв. м

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Нарушение техники безопасности во время выполнения ремонтных работ стало, предварительно, причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы, который горит на площади 250 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, часть здания театра находится на реконструкции, там велись ремонтно-строительные работы. "В какой именно части здания началось возгорание пока не установлено", - добавил представитель оперативных служб.

По имеющимся данным, недавно был ремонт купола театра, меняли кровлю.

Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади начался около 11:00 мск, за час до начала первого спектакля. Людей из здания эвакуировали. На момент прибытия первых пожарных шел дым из-под кровли.

Как передает корреспондент ТАСС, пожарные работают на крыше театра. Дым все еще поднимается над куполом здания. У театра припаркованы десятки пожарных машин. Зрители, купившие билеты на дневной спектакль, постепенно расходятся.