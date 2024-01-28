СК возбудил дело после избиения журналистов "Известий" на семинаре у блогера в Подмосковье

Дело завели по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после избиения журналистов "Известий" на семинаре блогера в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главного следственного управления СК.

"По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах отметили, что речь идет о мероприятии "Инна ленд", организованном блогером Инной Тлиашиновой.

В подмосковной прокуратуре добавили, что ведомство контролирует установление обстоятельств произошедшего.