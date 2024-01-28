В Москве из ДК "Красный октябрь" эвакуировались 450 человек из-за короткого замыкания

Никто не пострадал

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 450 человек самостоятельно эвакуировались из дворца культуры "Красный октябрь", расположенного на Вишневской улице в Москве, где произошло короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В столичном ДК "Красный Октябрь" произошло короткое замыкание в электрощитовой. Самостоятельно из здания вышли порядка 450 человек", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники МЧС России осмотрели здание, опасности нет.