В Полтавской области потушили пожар на промобъекте

Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Площадь пожара, возникшего накануне вечером на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области, превысила 1 тыс. кв. м. Как сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин, огонь удалось потушить.

"Пожар на промышленном объекте ликвидирован. Более полутора сотен спасателей тушили огонь на площади более 1 тыс. кв. м", - написал Пронин в своем Telegram-канале.

По его словам, в тушении огня принимали участие спасатели из соседних областей, потребовалось порядка 50 единиц техники.

Накануне вечером Пронин сообщил о пожаре на промышленном объекте на территории Кременчугского района. Перед этим в регионе действовала воздушная тревога, а местные СМИ информировали о взрывах в этом районе.