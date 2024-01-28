В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви

Погиб один человек

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил факт вооруженного нападения в католической церкви в Стамбуле, в результате которого погиб один человек.

"Сегодня около 11:40 местного времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) находившийся во время молитвы в церкви Святой Марии в районе Сарыер гражданин С. Т. подвергся вооруженному нападению со стороны двух лиц и, к сожалению, скончался. По факту происшествия начато расследование, ведутся поиски нападавших", - написал министр в X.

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что нападение было совершено на гражданина Турции.

"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на одного из наших граждан во время службы в церкви Св. Марии в районе Сарыер в Стамбуле", - написал он в Х. При этом национальность погибшего в ходе атаки не уточняется.

Двое неизвестных в масках применили огнестрельное оружие во время нападения. Им удалось скрыться, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших.

Городская прокуратура начала расследование случившегося. "Прокуратура Стамбула начала расследование по факту гибели одного человека. Для расследования происшествия назначены заместитель прокурора и два прокурора", - написал министр юстиции Йылмаз Тунч в X.

Власти Турции решительно осудили вооруженное нападение.

Ранее о ЧП церкви Святой Марии в районе Сарыер в европейской части города сообщила телекомпания NTV. По ее данным, стрелявшим удалось скрыться.

В новость внесены изменения (13:33 мск) - добавляется информация по тексту