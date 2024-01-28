Что известно о пожаре в Театре сатиры

В Московском академическом театре Сатиры на Триумфальной площади произошел пожар. Из здания эвакуировали 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

ТАСС собрал основую информацию о происшествии.

Что произошло

Пожар в Театре сатиры начался около 11:00 мск, за час до начала первого спектакля.

На момент прибытия первых пожарных шел дым из-под кровли.

По данным МЧС России, площадь пожара составила 250 кв. м.

На месте работали 76 пожарных, была задействована 21 единица техники, дополнительные силы спасателей и расчеты пожарных вскрыли крышу здания.

Тушение пожара осложнял ограниченный подъезд к зданию. В районе театра образовалась пробка.

Из здания эвакуировали 50 человек.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что информация о пострадавших не поступала. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в здании театра. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координировал тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев.

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Причины пожара

В оперативных службах ТАСС сообщили, что, предварительно, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при ремонтных работах. По словам собеседника агентства, часть здания театра находится на реконструкции, недавно был ремонт купола театра, меняли кровлю.

При этом МЧС считает преждевременным говорить о причинах пожара. Спициалисты ведомства приходили в театр 18 января с профилактическим визитом.

Реакция театра

Театр Сатиры отменил ближайший спектакль, а также вечерние представления.

При этом в театре указали, что ситуация с пожаром находится под контролем.

О здании театра