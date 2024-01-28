Пожар в здании Театра сатиры потушили

Площадь возгорания составляла 250 кв. м

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами возгорание полностью ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что пожар был локализован на площади 250 кв. м. Пожарные не допустили распространения огня в здании театра благодаря тому, что грамотно установили очаг возгорания, оперативно вскрыли участок и подали туда воду. Кроме этого, в штабе пожаротушения находятся представители администрации театра, которые помогли с планами строения и облегчили работу пожарных.

"Сейчас пожарные все еще продолжают проливку в связи с тем, что в здании деревянные конструкции", - добавил представитель оперативных служб.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, в районе театра начинают открывать движение автотранспорта, однако пожарные расчеты еще остаются на месте.

Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади начался около 11:00 мск, за час до начала первого спектакля. 50 человек из здания эвакуировали.

В новость внесены изменения (14:01 мск) - добавляется информация о ликвидации возгорания