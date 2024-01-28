МЧС считает преждевременным говорить о причинах пожара в здании Театра сатиры в Москве

По данным ведомства, очаг задымления установили, в его районе не обнаружили проведения ремонтных работ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Москве считает преждевременным говорить о причинах пожара в здании Театра сатиры в центре столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Проводятся работы по тушению возгорания, по завершению работ будет проведена пожарно-техническая экспертиза по выявлению причин. В настоящий момент каких-либо комментариев СМИ со стороны главного управления МЧС России по Москве по данному вопросу не предоставлялось", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что обстановка на месте спокойная. "По прибытии огнеборцев в ходе проведения разведки был установлен очаг задымления. Проведения ремонтных работ в районе очага задымления не обнаружено", - добавили в главке.

Пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади начался около 11:00, за час до начала первого спектакля. 50 человек из здания эвакуировали. На момент прибытия первых пожарных шел дым из-под кровли. По данным МЧС России, площадь пожара составляет 250 кв. м.