В Бийске двое детей пострадали при катании на тюбингах

СК возбудил дело

БАРНАУЛ, 28 января. /ТАСС/. Две девочки получили травмы, в том числе перелом позвоночника и сотрясение мозга, при катании на тюбингах на несанкционированной горке в Бийске Алтайского края. Дети врезались в дерево, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю.

"28 января при катании на тюбингах со снежного склона в районе спортивного комплекса "Заря" в городе Бийске две девочки 5 и 9 лет врезались в дерево. Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, в том числе перелом позвоночника и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователями СК проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, принимаются меры для устранения причин и условий, из-за которых произошло ЧП.

Ранее, как отмечает пресс-служба, на этой горке травмы получили три ребенка.

Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, также проверку по факту случившегося проводит надзорное ведомство. Они дадут оценку работе органов местного самоуправления. "Ранее в этом месте уже имели место случаи травмирования несовершеннолетних, в связи с чем были установлены специальные аншлаги - предупреждения. В связи с этим будет дана оценка сопровождающему детей родственнику", - отмечает пресс-служба прокуратуры региона.