В Ростове к наблюдению за аварийным домом подключили камеры "Безопасного города"

Губернатор региона Василий Голубев добавил, что в зоне ЧС также организовано дежурство сотрудников полиции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город" подключили для мониторинга состояния жилого дома в Ростове-на-Дону, где обрушился один из подъездов.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Для охраны общественного порядка в зоне ЧС организовано дежурство сотрудников полиции. Чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг визуального состояния аварийного дома, организовано подключение камер видеонаблюдения системы "Безопасный город", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, по состоянию на 14:00 мск заявления на заселение в муниципальный маневренный фонд подали 97 жильцов аварийного дома, за единовременной материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости обратились 82 семьи.