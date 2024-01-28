СК возбудил дело после обрушения стены в ростовской пятиэтажке

По данным ведомства, в 2020 году многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены жилого пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 января произошло частичное обрушение стены в многоквартирном жилом доме, расположенном в Ростове-на-Дону по ул. Нариманова, д. 72/3, что 28 января привело к обрушению несущей стены одного из подъездов с 1-го по 5-й этажи и к уничтожению имущества граждан. "<...> Установлено, что в 2020 году многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу", - сообщает ведомство.

В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сотрудников администрации, изучается и анализируется правоустанавливающая и техническая документация дома.