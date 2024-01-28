В Бельгии погибли два человека при крушении самолета

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Спа в Бельгии. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.
"Мы сожалеем о двух погибших в самолете. Вероятно, это была неудачная посадка", - проинформировала полиция.
По ее данным, из-за сильного ветра летчик не смог безопасно приземлиться. При снижении самолет врезался в пустой автомобиль рядом с посадочной полосой и взорвался.
К месту происшествия вызваны спасательные службы.