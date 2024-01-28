В Донецке в результате удара украинского БПЛА женщина получила ранение

Мэр города Алексей Кулемзин отметил, что это произошло в Кировском районе в поселке шахты Абакумова

ДОНЕЦК, 28 января. /ТАСС/. Женщина получила ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в поселке шахты Абакумова получила ранение женщина 1964 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня он сообщил о ранении мужчины в результате атаки украинского БПЛА в Кировском районе Донецка.