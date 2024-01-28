Генконсульство в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи со стрельбой в церкви

В диппредставительстве отметили, что в результате стрельбы погиб один гражданин Турции

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Генконсульство России в Стамбуле не получало обращений от соотечественников в связи с ЧП в католической церкви во время воскресной молитвы. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

"Сегодня, 28 января, около 12:30 по местному времени поступила информация о вооруженном нападении на католическую церковь Святой Марии в районе Бююкдере г. Стамбул. Нападение осуществлено двумя людьми в масках во время воскресной службы, на которой присутствовало около 50 человек. Мотивы нападавших пока неизвестны. По полученной информации, в результате стрельбы погиб один гражданин Турции, несколько человек было ранено. Властями начато всестороннее расследование случившегося. Прокуратурой наложен запрет на публикацию любой, кроме официальной, информации о случившемся", - говорится в сообщении.

"Информация о пострадавших росгражданах и обращения в генеральное консульство по данному случаю не поступали", - отметили в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Стамбула начала расследование инцидента. Как сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч для расследования происшествия назначены заместитель прокурора и два прокурора.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что инцидент произошел около 11:40 местного времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) в церкви Св. Марии в районе Сарыер Стамбула. Двое неизвестных в масках открыли огонь, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.