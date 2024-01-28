В Новой Каховке в результате обстрела ВСУ погиб один человек

Один ранен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один получил ранение в результате обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"С правого берега велся минометный, артиллерийский огонь по всему городу. Пострадали мирные люди в разных концах Новой Каховки. К сожалению, сегодня без жертв не обошлось. Один мужчина ранен и получает в данный момент медицинскую помощь. Другой мирный житель погиб", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что Новая Каховка подвергается массированной атаке со стороны ВСУ второй день подряд. 27 января в результате удара БПЛА ранение получила женщина.