СК возбудил дело

ТЮМЕНЬ, 28 января. /ТАСС/. Жительница Тюмени упала в яму с кипятком и получила ожоги, она находится в тяжелом состоянии. В следственном управление СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, 28 января 2024 года около 9 часов (7:00 мск) в результате обвала асфальтированного покрытия тротуара, вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени, 21-летняя девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. В результате этого потерпевшая получила ожоговые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь", - говорится в сообщении.

В региональном департаменте здравоохранения ТАСС уточнили, что пострадавшая находится в реанимации, ее состояние тяжелое.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности придомовой территории, добавили в СУ СК.