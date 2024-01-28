В Ростове-на-Дону 109 жителей аварийного дома обратились за материальной помощью

Губернатор Василий Голубев сообщил, что в разместиться в маневренном фонде решили 72 человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону 109 жителей аварийного дома, в котором обрушился один из подъездов, подали заявления на выплату материальной помощи.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По состоянию на 18:00 мск от жильцов аварийного дома по улице Нариманова, 72/3 поступило 109 заявлений на выплату единовременной матпомощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Разместиться в маневренном фонде решили 72 человека (31 семья). Для них подготовлены <...> квартиры в Октябрьском районе Ростова. Заселить всех желающих в жилье маневренного фонда администрация города планирует сегодня до конца дня", - написал глава региона.

Кроме того, решен вопрос и по временному размещению тех людей, которые арендовали жилье в аварийном доме, отметил Голубев. Он уточнил, что такие семьи общей численностью восемь человек размещены в гостинице.