В Нижнем Новгороде из-за пожара на площади 0,1 кв. м из ТРЦ эвакуировали 1,2 тыс. человек

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 28 января. Порядка 1,2 тыс. человек, включая 200 детей, были эвакуированы из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Жар-птица" в Нижнем Новгороде из-за пожара на подземной парковке. Возгорание уже ликвидировано на площади 0,1 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вечером дежурному поступило сообщение о возгорании автомобиля на подземной парковке ТРЦ.

"Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений на площади 0,1 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет, эвакуированы 1 200 человек, в том числе 200 детей", - отметили в управлении.

На месте случившегося работают дознаватели ведомства, они установят причину возгорания.