Бастрыкин потребовал передать в СК дело об избиении в Самаре паралимпийской чемпионки

Подозреваемый задержан

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал передать в его ведомство дело об избиении паралимпийской спортсменки и ее подруги в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"В Самаре пассажир такси избил чемпионку Паралимпийских игр, которая вступилась за подругу-инвалида - водителя данного такси. Следственные органы СК России по Самарской области ходатайствуют о передаче уголовных дел из органов МВД РФ в их производство. Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину А. И. представить доклад о ситуации", - говорится в распространенном сообщении.

Инцидент, по данным местных СМИ, произошел осенью 2023 года. Пассажир, выходя из такси, повредил дверь. Девушка-водитель с нарушением слуха попросила подругу подъехать для помощи в урегулировании конфликта. Мужчина избил обеих и угрожал убийством. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ст. 116 УК РФ (побои) и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Подозреваемый задержан.