В Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Предупреждение об опасности продолжает действовать в Кировоградской области, а также повторно объявлено в Николаевской

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в 11 регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В Днепропетровской и Николаевской областях тревога действует более часа. Теперь сирены сработали в Киеве, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Позднее тревога была отменена. В Днепропетровской области тревога действовала более часа. В Киеве, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях сирены работали полчаса. В течение этого времени поступали сообщения о взрывах в Полтаве и Кременчуге.

В данный момент предупреждение об опасности продолжает действовать в Кировоградской области, а также повторно объявлено в Николаевской.

В новость были внесены изменения (21:53 мск) - обновлена информация о тревоге.