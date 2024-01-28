В Бразилии пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета

По информации аварийно-спасательной службы штата Минас-Жерайс, еще двое числятся пропавшими без вести

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Минас-Жерайс. Об этом сообщила местная аварийно-спасательная служба.

"Легкомоторный самолет упал в воскресенье в районе города Итапева, штат Минас-Жерайс, есть жертвы", - говорится в заявлении, размещенном на сайте службы. Спасатели подтвердили гибель пятерых человек, еще двое числятся пропавшими без вести, в том числе двухлетний ребенок. Поисковая операция продолжается.

Местные жители сообщили прибывшим на место спасателям, что в момент катастрофы шел сильный дождь и перед падением самолет по неизвестной причине разрушился в воздухе.