Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае остаются в реанимации

Авария произошла в районе станицы Новоулешковской

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Двое пассажиров автобуса, пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика в Краснодарском крае, остаются в реанимации. Об этом журналистам сообщил заместитель главврача центральной районной больницы Павловского района региона Максим Кисилев.

"Сейчас у нас остается двое пациентов в реанимационном отделении - девочка, состояние крайне тяжелое, и женщина, состояние тяжелое, стабильное", - сказал Кисилев.

ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Москва - Нальчик, произошло в 03:02 мск 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м км трассы Р-217. Пять человек, в том числе два пассажира и водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика, погибли. Также пострадали девять пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, водитель уснул за рулем.