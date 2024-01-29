В Ингушетии из-за отравления угарным газом госпитализировали пять человек

Среди них четверо детей

ТАСС, 29 января. Пять человек, в том числе четверо детей, госпитализированы в результате отравления угарным газом в жилом доме в ингушском городе Малгобеке. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

"В 13:55 мск 28 января 2024 года в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение от диспетчера ЕДДС города Малгобека о том, что произошло отравление угарным газом в городе Малгобеке, по улице Этуша, дом 4. <...> В результате произошло отравление угарным газом, пострадали пять человек, в том числе четыре ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что служба "Газпром межрегионгаз Назрань" установила "факт неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки".

"Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Малгобека. Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет", - добавили в ведомстве.