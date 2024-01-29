На Камчатке на вулкане Безымянный зарегистрировали термальную аномалию

Явление может означать приближение извержения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Ученые на Камчатке зафиксировали яркую термальную аномалию на вершине вулкана Безымянный на востоке полуострова, что может свидетельствовать о приближении извержения. Об этом ТАСС сообщил начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук.

"По спутниковым данным мы зафиксировали яркую термальную аномалию на вершине Безымянного. Пока рано говорить о начавшемся извержении, но, учитывая, что этот вулкан в течение многих лет извергается два раза в год - весной и осенью, то, скорее всего, оно скоро начнется. Вулкану присвоен желтый код авиационной опасности, это значит, что его активность может быть опасной для низколетящих воздушных судов", - сказал Демянчук.

Он добавил, что термальная аномалия связана с выжимкой горячего лавового блока.

Вулкан Безымянный расположен неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 2 882 км над уровнем моря. Из-за активности вулкана в близлежащих населенных пунктах нередко фиксируются пеплопады.