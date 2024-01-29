В Сеуле автомобиль въехал в пост охраны посольства России

Как сообщили в диппредставительстве, пострадал полицейский

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Автомобиль врезался в пост охраны, расположенный перед зданием, принадлежащим российскому посольству в Республике Корея. Эту информацию подтвердили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве.

"Подтверждаем факт произошедшего поздним вечером 28 января инцидента. Он произошел на корейской территории и не оказал негативного влияния на работу российского представительства", - заявили российские дипломаты.

"Посольство выражает сочувствие пострадавшему во время несения службы полицейскому и желает ему скорейшего восстановления", - добавили в посольстве.

Как сообщает агентство Yonhap, инцидент произошел 28 января в 22:10 по местному времени (16:10 мск). В результате пострадал сотрудник полиции, получивший серьезные травмы в области шеи и плеч. Его доставили в больницу.

Водитель автомобиля при этом был трезв. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

В новость внесены изменения (04:16) - меняется источник, приводится комментарий посольства РФ.