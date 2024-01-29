В Приамурье возбудили дело в отношении подростка за звонок о минировании школ

Подозреваемый сознался, что совершил преступление из хулиганских побуждений

ТАСС, 29 января. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбуждено в отношении 15-летнего подростка в Благовещенске, сообщили ТАСС в УМВД России по Амурской области.

"Следственным управлением МУ МВД России "Благовещенское" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Молодой человек допрошен в качестве подозреваемого. Подросток сознался, что совершил преступление из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Правонарушение относится к преступлениям против общественной безопасности. Наказание по данной статье может достигать 10 лет колонии. Также подсудимого могут обязать возместить затраты за весь ущерб от распространенных сообщений.

26 января звонок с сообщением об угрозе взрыва школ поступил на единый номер пожарной службы города. Как пояснили ТАСС в администрации Благовещенска, из-за него занятия были приостановлены в 20 образовательных организациях. Во время проверки опасных предметов обнаружено не было. Сотрудники полиции и УФСБ по Амурской области установили личность подозреваемого. Подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.