В Липецкой области автомобиль сбил трех человек на остановке

Один погиб, двоих госпитализировали

ТАСС, 29 января. Автомобиль сбил трех пешеходов на остановке в городе Лебедянь Липецкой области. Об этом сообщили в группе УМВД по региону в сети "ВКонтакте".

"Предварительно, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия один пешеход 1971 года рождения погиб на месте, еще двое с различными травмами госпитализированы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Максима Горького. Установлено, что в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.