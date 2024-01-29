В Новосибирске потушили пожар в банном комплексе

Пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Открытое горение банного комплекса в Новосибирске, где ночью произошел пожар, ликвидировано. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Была угроза распространения. Пожар локализован <...> в 03:51 (23:51 мск), ликвидация открытого горения в 05:53 (01:53)", - говорится в сообщении.

Согласно оперативным данным, горение происходило на первом этаже банного комплекса в парильном помещении. Огонь стремительно распространился по горючим конструкциям и перешел на межэтажные перекрытия, утеплитель и кровлю. Семь человек эвакуировались самостоятельно.

Всего к тушению привлекались 53 человека и 15 единиц техники, из них от МЧС 46 человек и 12 единиц техники.

О пожаре в банном комплексе сообщили в ГУ МЧС в ночь с 28 на 29 января.