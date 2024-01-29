В Свердловской области произошел пожар в производственном здании

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Возгорание произошло на площади 800 кв. м в производственно-складском здании в городе Арамиле Свердловской области. В настоящий момент оно локализовано, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля производственно-складского здания. <…> В 06:54 (04:45 по мск) пожар был локализован на площади 800 кв. м", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сигнал о возгорании на Гарнизонной улице поступил ночью. Тушение осложнялось сильной задымленностью. Пожарные эвакуировали семь человек.

"Специалисты МЧС принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлечены 44 человека и 15 единиц техники.