В Казахстане разыскивают автора публикаций о якобы планируемых терактах в школах Атырау

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области отметили, что эти сообщения призваны вызвать панику среди населения

АСТАНА, 29 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана разыскивают автора публикаций о якобы запланированных терактах в школах города Атырау. Об этом информировала пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

"В социальных сетях вновь распространяется информация о том, что неизвестные лица готовятся к совершению преступлений в школах города Атырау. По данному факту департаментом полиции проводится досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в тексте.

Отмечается, что с 26 января полиция совместно с компетентными органами непрерывно проводит работу по обеспечению безопасности учебных заведений, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения количества полицейских нарядов в непосредственной близости от них.

"Учащиеся школ продолжают обучение в штатном режиме, полиция и другие компетентные органы обеспечивают безопасность. Эти сообщения призваны вызвать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов", - заверили в полиции региона.

На минувшей неделе подобные угрозы в социальных сетях распространялись в адрес школ Актобе. Их предполагаемым автором оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.