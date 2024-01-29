На Чукотке из-за вспышки кишечной инфекции школьников перевели на дистанционное обучение

ТАСС, 29 января. Учащиеся с 1-го по 9-й класс основной образовательной школы в Анадыре на Чукотке переведены на дистанционное обучение из-за диагностирования у сотрудников пищеблока образовательного учреждения кишечной инфекции. Школа закрыта на карантин, сообщил ТАСС руководитель окружного управления Роспотребнадзора Антон Семенихин.

"Кишечная инфекция была выявлена у трех сотрудников пищеблока. Чтобы остановить распространение заболевания и, понимая, что оставшаяся часть сотрудников не сможет в полном объеме организовать приемы пищи школьников, было принято решение о переводе учащихся 1-9-х классов - всего около тысячи человек - на дистанционное обучение. Образовательное учреждение закрыто на карантин до 1 февраля", - сказал Семенихин.

Он уточнил, что среди школьников заразившихся кишечной инфекцией не выявлено. При этом на карантине по норовирусу в настоящий момент находятся две группы в двух детских садах окружной столицы.