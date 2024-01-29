В КНР начали слушания по делу о коррупции в футболе

По данным агентства Xinhua, дело рассмотрят публично

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Китайский суд начал слушания по делу о коррупции в отношении бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаня. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, дело будет рассмотрено публично в первой инстанции Народного суда средней ступени города Хуанши провинции Хубэй.

Предполагается, что в ближайшие два дня перед судом предстанут пять фигурантов серии антикоррупционных дел.

Ранее прокуратура обвинила Чэнь Сюйюаня в том, что он воспользовался своим служебным положением для предоставления преференций третьим лицам, получая от них за это вознаграждение в особо крупных размерах. Сумма взятки при этом не уточняется.

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным.