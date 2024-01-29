В Забайкалье военного приговорили к 5,5 года колонии за уклонение от службы

Он хотел отдохнуть от исполнения обязанностей

ЧИТА, 29 января. /ТАСС/. Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам и шести месяцам колонии за уклонение от службы на полгода. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, 24 декабря 2022 года без уважительных причин не явился после выписки из госпиталя на службу. <…> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники военной комендатуры 20 июля 2023 года - через семь месяцев после самовольного ухода.