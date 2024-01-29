В Свердловской области в ДТП с автобусом хоккейной команды погибли три человека

Еще трое пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. В результате ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды и легового автомобиля в Свердловской области погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом журналистам сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек, трое из которых скончались на месте ДТП - водитель и пассажиры автомобиля Citroën. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - сказали в прокуратуре.

Ранее руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщал о двух погибших.

По информации пресс-службы Минздрава Свердловской области, в результате ДТП на месте погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле, еще один мужчина (тренер команды) умер в машине скорой помощи. "По предварительной информации, два человека (взрослый и ребенок) госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть №31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, у автобуса Yutong во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. "Ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В настоящее время автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта", - отметил он.

В новость внесены изменения (9:56 мск) - увеличилось число погибших.