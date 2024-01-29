Задержанный за контрабанду 36 кг золота через Шереметьево получил пять лет колонии

Изъятые золотые слитки обращены в доход государства

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Задержанный за попытку контрабанды за рубеж слитков золота общим весом 36 кг осужден на пять лет колонии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отметили в ФСБ, попытка контрабанды золота была пресечена сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево. "У лица, пытавшегося выехать с территории РФ, обнаружен сокрытый в ручной клади драгоценный металл в виде 25 слитков аффинированного золота общим весом свыше 36 кг. Стоимость изъятого контрабандного груза превысила 111 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

"Химкинским городским судом Московской области задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в ФСБ. Изъятые золотые слитки обращены в доход государства. Решение суда вступило в законную силу.