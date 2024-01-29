Суд в Москве заочно арестовал Певчих, Ярмыш и еще двух сотрудников ФБК

Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех признанных в РФ иноагентами сотрудников ФБК (организация запрещена в РФ и признана экстремистской) Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову (все признаны в РФ иноагентами). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", - сказали в суде.

Певчих обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 (распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ), ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. Низовцев и Ярмыш обвиняются в организации экстремистского сообщества и распространении ложных сведений о ВС РФ. Бирюкова обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 282.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).