Экс-мэра Томска приговорили к году колонии по четвертому уголовному делу

Ивана Кляйна освободили из зала суда

ТОМСК, 29 января. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего мэра Томска Ивана Кляйна к одному году колонии общего режима по четвертому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновным Кляйна, назначить наказание в виде одного года лишения свободы", - сказала судья.

Она добавила, что совокупное наказание с учетом других приговоров Кляйна составило два года и девять месяцев в исправительной колонии общего режима. "Кляйна от отбывания наказания в виде лишения свободы […] освободить в связи с поглощением срока наказания временем содержания под стражей и нахождением под домашним арестом. Считать основное наказание отбытым", - добавила судья.

Виновными признаны и двое других фигурантов уголовного дела. Экс-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев приговорен к двум годам лишения свободы условно. Бывший проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Артем Рышков приговорен к одному году лишения свободы условно.

После этого Кляйн подписал подписку о невыезде и был отпущен из зала суда. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Томской области, постановив Кляйну, Аушеву и Рышкову возместить 6,22 млн рублей в счет бюджета города Томска. При этом сумму денежных средств, арестованных у Кляйна, сократили до 6,22 млн рублей.

Дело Кляйна

Четвертое уголовное дело в отношении Ивана Кляйна было возбуждено в мае 2022 года по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2019 году Кляйн дал указание Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, зная, что они были выполнены с нарушениями. Тот в свою очередь обратился к Артему Рышкову, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет строительного контроля. Таким образом, по предварительным данным, подрядчику были необоснованно перечислены более 74 млн рублей за работы с нарушениями.

Все трое в зависимости от роли и степени участия обвинялись по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями), ч. 1. ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями).

Кляйн был арестован и временно отстранен от должности мэра решением суда в ноябре 2020 года. Обвинение ему было предъявлено по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один - с незаконным участием в предпринимательской деятельности. 30 декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил его к двум годам колонии общего режима.

В новость внесены изменения (10:49 мск) - добавлена информация об освобождении.